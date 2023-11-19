Какие тайны скрывает платина, названная в России царским металлом

10:27 2023-11-19
Какие тайны скрывает платина, названная в России царским металлом

В 19-м веке население страны ее недооценило, и власти на несколько десятилетий отказались от добычи этого ценного металла.

Платина - очень редкий и драгоценный металл, долгое время он был в тени золота и серебра. В России судьба этого металла весьма уникальна. Почему в ней были и незавидные моменты? Об этом рассказал автор канала "Фортис Металл и Дизайн" на платформе Дзен.

Как все начиналось

Впервые платину обнаружили в России в 1822-м году в золотых россыпях Урала. Тогда платина считалась бесценной, потому что её было сложно выделить и обработать.

Но вскоре технологии ее обработки были разработаны, и платину стали добывать в промышленных масштабах.

Ненужные отходы?

Царь Николай I видел в платине потенциальное богатство для России и объявил ее "царским металлом". В 1828-м государь утвердил использование платины в монетном деле. Но эти монеты у населения не были популярны, потому что платина внешне мало отличается от серебра, и её ценность не поняли.

В 1845 году из-за низкого спроса на платину Николай I приказал прекратить ее добычу. Тысячи тонн металла были выброшены в реку, как ненужные отходы. 

Возрождение 

Интерес к платине вновь возобновился в начале 20-го века. Этот металл стал ценным материалом в автомобильной и нефтехимической промышленности, в ювелирном деле. Россия вновь обратила на него внимание.

Сейчас платина остается одним из наиболее дорогих и ценных металлов, она используется в разных отраслях - от электроники до медициной.

Таким образом, несмотря на незавидную судьбу в прошлом, платина сегодня является одним из самых важных металлов. Ее история в России, считает автор, - напоминание о том, насколько быстро может меняться восприятие и как важно знать настоящую ценность материалов.

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