Могила артиста Виктора Проскурина три года стоит без памятника

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин ушел из жизни летом 2020 года. Но на его могиле до сих пор нет постоянного памятника, сообщает 5-tv.ru. Там есть лишь деревянный крест и фото в простой рамке.

За местом захоронения на Троекуровском кладбище сегодня ухаживает лишь друг покойного актер Олег Протасов:

Каждые полгода я убираю могилу. Был там в последний раз 30-го июня, на годовщину смерти. Навел порядок навел, покосил, но опять все заросло.

Коллеги артиста много раз предлагали дочери звезды Александре Бледной помочь в установке памятника, но она отказалась. Но без ее разрешения монумент на могиле установить нельзя. Сама она этот вопрос с прессой не обсуждает.

Она также не пришла на вечер памяти актера в московском Доме кино - так же, как и бывшая жена актера Ирина Хонда.

Незадолго до смерти Проскурина супруги развелись. Когда он умер, его экс-жена ставила о муже спектакль, хотела назвать его именем улицу и возвести монумент. Но могилой не занималась, объясняя, что это - ответственность дочери.

Виктор Проскурин - актер кино и театра, в 1982-м году он получил звание заслуженного артиста РСФСР. Зрители его помнят по ролям в фильмах и сериалах «Большая перемена», «Выйти замуж за капитана», «Пиковая дама», «Жестокий романс» и другим.

Актер скончался на 69-м году жизни. У него случился приступ удушья на фоне хронической болезни легких.