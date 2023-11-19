Могила артиста Виктора Проскурина три года стоит без памятника

10:45 2023-11-19
Могила артиста Виктора Проскурина три года стоит без памятника

Звезда ушел из жизни в 2020-м. Его экс-супруга хочет назвать именем актера улицу, а за его могилой ухаживает лишь друг покойного.

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин ушел из жизни летом 2020 года. Но на его могиле до сих пор нет постоянного памятника, сообщает 5-tv.ru. Там есть лишь деревянный крест и фото в простой рамке.

За местом захоронения на Троекуровском кладбище сегодня ухаживает лишь друг покойного актер Олег Протасов:

Каждые полгода я убираю могилу. Был там в последний раз 30-го июня, на годовщину смерти. Навел порядок навел, покосил, но опять все заросло.

Коллеги артиста много раз предлагали дочери звезды Александре Бледной помочь в установке памятника, но она отказалась. Но без ее разрешения монумент на могиле установить нельзя. Сама она этот вопрос с прессой не обсуждает.

Она также не пришла на вечер памяти актера в московском Доме кино - так же, как и бывшая жена актера Ирина Хонда.

Незадолго до смерти Проскурина супруги развелись. Когда он умер, его экс-жена ставила о муже спектакль, хотела назвать его именем улицу и возвести монумент. Но могилой не занималась, объясняя, что это - ответственность дочери.

Виктор Проскурин - актер кино и театра, в 1982-м году он получил звание заслуженного артиста РСФСР. Зрители его помнят по ролям в фильмах и сериалах «Большая перемена», «Выйти замуж за капитана», «Пиковая дама», «Жестокий романс» и другим.

Актер скончался на 69-м году жизни. У него случился приступ удушья на фоне хронической болезни легких.

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