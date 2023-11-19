Российские ученые нашли способ борьбы с ожирением, воздействуя на мозг

Ученые Саратовского медуниверситета разработали уникальный метод лечения ожирения у детей. Он базируется на применении технологии электромагнитного воздействия на регуляторные процессы головного мозга, пишут РИА «Новости».

Результаты их исследований опубликованы в научном журнале Russian Open Medical Journal.

Учитывая важность гипоталамо-гипофизарной системы в регулировании процессов голода и насыщения, использование аппаратных методов воздействия на эти структуры мозга потенциалами, способствующими нормализации пищевого поведения, являются перспективными, - отметила профессор СГМУ Нина Болотова.

Современный образ жизни нередко приводит к ожирению уже в детском или подростковом возрасте, что отражается на здоровье человека в течение жизни. По мнению экспертов, стандартных мер лечения бывает недостаточно.

Аппаратное воздействие на те структуры мозга, что отвечают за аппетит, поможет бороться с лишним весом успешнее. К слову, аппараты также разработали в этом вузе совместно с одной из местных компаний.