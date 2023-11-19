Виктор Рыбин заявил, что ему Чулпан Хаматова никогда не нравилась «ни как актриса, ни как баба»

11:03 2023-11-19
Виктор Рыбин заявил, что ему Чулпан Хаматова никогда не нравилась «ни как актриса, ни как баба»

Музыкант негативно относится к артистам, уехавшим из России и публично критикующим страну.

Виктор Рыбин дал негативную оценку поступкам бывшей актрисы «Современника».

Хаматова мне никогда не нравилась… Ни как актриса, ни как баба - простите за такое слово. Ни о чем, — сказал певец в программе RTVI «Легенда».

Лидер «Дюны» также удивлен позицией Максима Галкина. Рыбин напомнил, что отец шоумена - военный.

Мы с женой Наташей расстроились, когда так получилось. Когда Максим совершил этот поступок.

Это, на наш взгляд, предательство. А Алле ничего не осталось, как семью поддержать. Но мы это восприняли, как предательство.

А потом и Алла так некрасиво высказалась о всех нас, - прокомментировал музыкант скандальные слова Примадонны о холопах и рабах.  

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