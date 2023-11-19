Виктор Рыбин заявил, что ему Чулпан Хаматова никогда не нравилась «ни как актриса, ни как баба»

Виктор Рыбин дал негативную оценку поступкам бывшей актрисы «Современника».

Хаматова мне никогда не нравилась… Ни как актриса, ни как баба - простите за такое слово. Ни о чем, — сказал певец в программе RTVI «Легенда».

Лидер «Дюны» также удивлен позицией Максима Галкина. Рыбин напомнил, что отец шоумена - военный.

Мы с женой Наташей расстроились, когда так получилось. Когда Максим совершил этот поступок.

Это, на наш взгляд, предательство. А Алле ничего не осталось, как семью поддержать. Но мы это восприняли, как предательство.

А потом и Алла так некрасиво высказалась о всех нас, - прокомментировал музыкант скандальные слова Примадонны о холопах и рабах.