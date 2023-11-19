Фанатка умерла прямо на концерте Тейлор Свифт

23-летняя фанатка скончалась на концерте Тейлор Свифт в Бразилии, сообщает Рeopletalk.ru. У Аны Клары Бениведес случился инфаркт, она потеряла сознание.
Медики 40 минут пытались реанимировать девушку на стадионе, потом увезли в больницу. В машине скорой у поклонницы произошла вторая остановка сердца.
Певица отреагировала на смерть молодой бразильянки постом в соцсети:
Не могу поверить, я с разбитым сердцем. Мы потеряли сегодня вечером фанатку перед моим шоу. Нет слов, чтобы это описать, я опустошена.
Я глубоко переживаю эту потерю, мое разбитое сердце - с ее семьей и друзьями, - написала звезда.
Концерт певицы пришелся на аномальную жару в Бразилии. На стадионе в момент концерта певицы температура поднялась до 60 градусов. В тот день спасатели насчитали более тысячи обмороков. В целом послушать Тейлор на стадион пришли 60 тысяч человек.
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