Фанатка умерла прямо на концерте Тейлор Свифт

23-летняя фанатка скончалась на концерте Тейлор Свифт в Бразилии, сообщает Рeopletalk.ru. У Аны Клары Бениведес случился инфаркт, она потеряла сознание.

Медики 40 минут пытались реанимировать девушку на стадионе, потом увезли в больницу. В машине скорой у поклонницы произошла вторая остановка сердца.

Певица отреагировала на смерть молодой бразильянки постом в соцсети:

Не могу поверить, я с разбитым сердцем. Мы потеряли сегодня вечером фанатку перед моим шоу. Нет слов, чтобы это описать, я опустошена.

Я глубоко переживаю эту потерю, мое разбитое сердце - с ее семьей и друзьями, - написала звезда.