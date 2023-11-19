Киркоров показал свою квартиру в Москве, на оформление которой его вдохновил Давид Копперфильд

Филипп Киркоров рассказал в соцсетях об интересных особенностях своих апартаментов в Филипповском переулке в Москве. По словам поп-короля, он, выбирая дизайнерские решения для квартиры, ориентировался на Давида Копперфильда.

Я тот еще кружевник. Тут в шкафу имеется кнопочка: нажимаем и попадаем в спаленку. А оттуда есть секретный выход в холл, - похвастался певец.

Ремонт и обстановка 260 квадратов стоили королю российской попсы 2 миллиона долларов, уточняет «Комсомольская Правда».

В квартире немало необычных решений и тайн. Например, кабинет является копией кабинета Копперфильда. Там имеется секретная дверь, ведущая в спальню - она скрывается за стеллажом с книгами.

А из столовой открыть вход в кухню можно с помощью пульта. Кухонная техника спрятана за раздвижной инкрустированной стеной.

Специальное пространство также выделено под портреты Аллы Пугачевой.