Никита Джигурда устроился официантом в одно из кафе Москвы

Жительница Москвы пришла в одно из известных кафе города. И была немало удивлена, когда заказ у нее принял официант, сильно напоминающий артиста Никиту Джигурду.
А когда тот заговорил, стало понятно, что это на самом деле Джигурда! Удивленные посетители засняли происходящее на видео, которое есть в распоряжении KP.RU.
62-летний Джигурда на роликах не просто принимает заказы. Актер творчески подошел к процессу и на ходу придумывал и читал посетителям стихи.
Досмотрев ролик, мы, кажется, поняли: Никита стал работать официантом не потому, что обнищал.
Просто у рекламщиков кафе хорошо развито креативное мышление. Мы уверены, что ролики с Никитой Джигурдой в роли официанта могут стать вирусными, - написало издание.
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