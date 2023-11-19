Никита Джигурда устроился официантом в одно из кафе Москвы

Жительница Москвы пришла в одно из известных кафе города. И была немало удивлена, когда заказ у нее принял официант, сильно напоминающий артиста Никиту Джигурду.

А когда тот заговорил, стало понятно, что это на самом деле Джигурда! Удивленные посетители засняли происходящее на видео, которое есть в распоряжении KP.RU.

62-летний Джигурда на роликах не просто принимает заказы. Актер творчески подошел к процессу и на ходу придумывал и читал посетителям стихи.