На аукционе Sotheby's продали бутылку виски за 2,7 миллиона долларов

13:00 2023-11-19
На аукционе Sotheby's продали бутылку виски за 2,7 миллиона долларов

Такую цену неизвестный покупатель заплатил за напиток шотландского бренда Macallan Adami 1926-го года выпуска.

По фантастической цене была продана бутылка виски на аукционе Sotheby's.

Окончательная цена лота составила 2,187 миллиона фунтов (2,714 миллиона долларов).

Цена намного превысила предпродажную оценку, — пишет Associated Press.

Агентство отметило, что это - самая дорогая бутылка алкоголя из ранее выставлявшихся на аукционе. Она также стала первой из серии, подвергшейся реставрации.

Перед торгами в бутылке заменили старую пробку и подклеили уголки этикетки, выполненные итальянским художником Валерио Адами.

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