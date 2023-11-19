На аукционе Sotheby's продали бутылку виски за 2,7 миллиона долларов

По фантастической цене была продана бутылка виски на аукционе Sotheby's.

Окончательная цена лота составила 2,187 миллиона фунтов (2,714 миллиона долларов). Цена намного превысила предпродажную оценку, — пишет Associated Press.

Агентство отметило, что это - самая дорогая бутылка алкоголя из ранее выставлявшихся на аукционе. Она также стала первой из серии, подвергшейся реставрации.

Перед торгами в бутылке заменили старую пробку и подклеили уголки этикетки, выполненные итальянским художником Валерио Адами.