Певец Егор Крид подал иск в суд на общественного деятеля Екатерину Мизулину

Певец Егор Крид подал исковое заявление к члену Общественной палаты и главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Еще весной общественный деятель не совсем лестно высказалась о музыканте, сообщает СтарХит.

Иск исполнителя поступил в Замоскворецкий суд Москвы. Свои претензии артист адресовал как к самой Екатерине Мизулиной, так и к ассоциации «Лиги безопасного интернета», возглавляемую ею. Сумма материальных претензий неизвестна, само дело пока к производству не принято.

Как напоминает издание, Екатерина Михайловна в феврале 2023 года назвала Егора Крида «главным скамером России», что означает, что он мошенник.

На площадке Twitch были заблокированы аккаунты крупных стримеров - включая аккаунт главного скамера (мошенника) России Егора Крида, - говорила Мизулина.

По основной версии, причиной блокировки аккаунта певца стала реклама онлайн-казино.