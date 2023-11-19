Под Витебском мужчина получил сильные ожоги при попытке потушить пожар

16:23 2023-11-19
Под Витебском мужчина получил сильные ожоги при попытке потушить пожар

В Витебской области пенсионер серьёзно пострадал, попытавшись погасить пламя пожара собственными силами.

18 ноября около 21:00 по минскому времени сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в деревне Железняки Витебского района. Известно, что горел частный дом на Тихой улице.

Прибывшие спасатели увидели горящий деревянный дом и его хозяина с сильными ожогами. Выяснилось, что мужчина пытался самостоятельно потушить пламя, но отравился угарным газом и получил ожоги 2 степени 36% тела: сильно пострадали голова, спина, лицо, ноги и руки.

Спасатели быстро потушили пожар, а пострадавшего доставили в местную больницу. Сейчас в МЧС предполагают, что причиной возгорания является неосторожное обращение с печью.

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