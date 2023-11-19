Японец-трансгендер обиделся на то, что его не пустили в женскую баню

19:36 2023-11-19
Японец-трансгендер обиделся на то, что его не пустили в женскую баню

Житель Японии пришёл в искреннее недоумение после того, как он пришёл в банный комплекс, но не смог попасть в его женское крыло.

В японском городе Нагасима префектуры Миэ 43-летний местный житель попытался проникнуть в женскую баню, входящую в комплекс горячих источников.

Японец игнорировал замечания сотрудников бани, которые отметили, что мужчинам нельзя заходить в женское крыло заведения. Злоумышленник игнорировал все предостережения, из-за чего руководство комплекса было вынуждено вызвать полицейских.

Приехавшие правоохранители провели разъяснительную беседу с незадачливым японцем, который признался, что он считает себя женщиной. Сотрудников полиции такое объяснение не устроило, ввиду чего мужчина в женскую баню так и не попал.

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