Минеев потратит гонорар за бой со Штырковым на помощь детям Донбасса и бойцам СВО

Вчера завершился кикбоксёрский поединок между российским десантником Владимиром Минеевым и "уральским халком" Иваном Штырковым. Минеев, являющийся базовым кикбоксёром, оправдал возложенный на него статус фаворита, выиграв Штыркова по очкам.

После боя Владимир Минеев дал развёрнутое интервью, где сообщил, что потратит половину своего гонорара на помощь детям республик Донбасса.

Вторая же часть гонорара Минеева пойдёт на поддержку российских военнослужащих в зоне спецоперации: им боец хочет купить беспилотники и машины.

Характерно, что после начала СВО Владимир Минеев сам пришёл в военкомат, отправившись на Донбасс добровольцем. Тем не менее, участие в боевых действиях не мешает Минееву совмещать воинскую службу и спортивную карьеру.