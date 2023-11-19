В Краснодаре школьницы на электросамокате врезались в коляску с ребёнком

В соцсетях появилась видеозапись, вызвавшая настоящий общественный резонанс: на видео, сделанном одной из наружных камер магазина в Красноярске, запечатлено, как электросамокат врезается в детскую коляску.

Известно, что в момент столкновения самокатом управляли две девочки-школьницы, которым на вид по 14 лет. После столкновения с электросамокатом детская коляска перевернулась, упав на голый асфальт.

Выпавший из коляски младенец ударился головой, после чего его срочно доставили в больницу. Врачи утверждают, что у ребёнка диагностирован ушиб головы.

Примечательно, что непутёвые самокатчицы предпочли скрыться с места правонарушения, не став дожидаться медиков и полицейских. Мать пострадавшего младенца написала заявление в компетентные органы в надежде привлечь виновных к ответственности.