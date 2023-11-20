Причины, по которым розетки и выключатели в СССР размещались выше, чем за рубежом

09:23 2023-11-20
Причины, по которым розетки и выключатели в СССР размещались выше, чем за рубежом

Согласно старым стандартам, розетки устанавливались на высоте 90 см от пола, а выключатели — 160 см. Версий подобного положения вещей было несколько.

По одной из версий, причиной установки выключателей высоко от пола является экономия. Чем ниже розетка, тем больше провода приходилось тратить.

Также считалось, что выключатель на уровне глаз взрослого человека - это удобно. Особенно это актуально ночью.

"Высокие" розетки в СССР также объяснялись безопасностью. Чем они выше, тем сложнее до них добраться детям.

В западных же странах выключатели и устанавливались и устанавливаются сейчас на уровне опущенной руки, что считается комфортным и для взрослых, и для детей. Розетки на Западе прячут от посторонних глаз, чтобы они не портили вид жилой площади.

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