Милохин перепутал композицию «Я русский» с гимном РФ

После исполнения композиции «Я русский» Даня Милохин обратился к своему приятелю, призывая обсудить это.
Блогер заявил, что они с другом спели гимн России, тут же исправив себя и назвав трек песней про РФ.
Звезда Сети убежден, что на исполнение им патриотической российской песни никто не обратит внимание, но, если бы он осмелился спеть украинский гимн, его бы смешали с грязью.
Ранее сообщалось, что Милохин назвал Сахалин территорией Канады.
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