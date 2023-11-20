Милохин перепутал композицию «Я русский» с гимном РФ

После исполнения композиции «Я русский» Даня Милохин обратился к своему приятелю, призывая обсудить это.

Блогер заявил, что они с другом спели гимн России, тут же исправив себя и назвав трек песней про РФ.

Звезда Сети убежден, что на исполнение им патриотической российской песни никто не обратит внимание, но, если бы он осмелился спеть украинский гимн, его бы смешали с грязью.

Ранее сообщалось, что Милохин назвал Сахалин территорией Канады.