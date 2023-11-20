Группа «Агата Кристи» обвиняется в пропаганде запрещенных веществ

Антон Чернин рассказал, что знает о претензиях к творениям "Агата Кристи" со слов солиста группы Глеба Самойлова.

Вокалист сокрушается, что 30 лет искала награда героя, имея в виду, что треки ''Моряк'' и ''Опиум для никого'' признаны пропагандой запрещенных веществ.

Самойлов также сообщил, что "грамоту от милиционеров" ему вручили перед выступлением.

Примечательно, что музыкальный коллектив "Агата Кристи" распался в 2008 году, но музыканты по-прежнему поют песни из репертуара группы на концертах.