Пьеха объявил имя будущего победителя конкурса «Суперстар»

Стас Пьеха убежден, что у участника "Суперстар" Алексея Гомана есть все шансы на победу в конкурсе.

Внук Эдиты Пьехи отметил, что Гоман певец большого масштаба, чего коллега не видел раньше.

Алексей исполнил трек Лолиты Милявской "Ориентация север", который певица называет сложным.

Исполнение артиста пришлось по душе "собственнице композиции". Артистка уверена, что коллега по-другому раскрылся в руках талантливого режиссера-постановщика.