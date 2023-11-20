Швейцарский психоаналитик Карл Густав Юнг советовал подружиться с депрессией и не удерживать того, кто уходит

12:17 2023-11-20
Швейцарский психоаналитик Карл Густав Юнг советовал подружиться с депрессией и не удерживать того, кто уходит

Цитаты знаменитого психиатра разошлись по всему миру и не потеряли своей актуальности даже сегодня.

Швейцарский психиатр и психоаналитик Карл Густав Юнг считается одной из наиболее влиятельных фигур в сфере психологии. Идеи и прозрения эксперта, известного исследованиями человеческой психики, продолжают формирование нашего понимания разума и его хитросплетений.

Он отличался от многих коллег тем, что не был скептиком, верил в духов и мистицизм и доказывал существование потустороннего мира наукой. Он также был учеником великого психиатра Зигмунда Фрейда.

Какие цитаты психоаналитика Юнга живут своей жизнью и актуальны по сей день? Психолог утверждал, что "дети учатся на примере взрослых, а не на их словах".

Он также подчеркивал, что человек "не то, что с ним случилось, а то, чем решил стать". Тем самым специалист подчеркивал силу личной инициативы и способность человека формировать свою собственную личность.

Еще одна популярная фраза ученого - "Депрессия подобно даме в черном. Если пришла, прочь ее не гони. Пригласи к столу, как гостью и послушай, что она намерена сказать".

"Не удерживай того, кто от тебя уходит - иначе не придет тот, кто к тебе идет" - еще одна ключевая фраза психиатра. Юнг считает, что не нужно цепляться за того, кто хочет уйти из вашей жизни. Его уход освободит пространство для появления новых, потенциально лучших впечатлений или отношений.

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