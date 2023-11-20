Сто лет назад Франция для русских эмигрантов стала последним причалом

В 1920-е — 1930-е годы Франция была главным центром притяжения для русских эмигрантов. Это обусловливалось тем, что сами французы после Первой мировой искали источники дешевой рабочей силы, потому что в 1914-1918 годах Париж потерял много мужчин.

Уже к концу 1917 года во Франции русских эмигрантов было почти 50 тысяч. В дальнейшем это количество увеличивалось. В 1922-м году власти Франции дали разрешение приезжать на заработки в страну русским эмигрантам, проживающим в Болгарии, Югославии, Чехословакии, Германии и т.д.

Благодаря этому, количество русских в этой стране достигло отметки в 450 тысяч человек.

Большинство русских эмигрантов трудились в промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере обслуживания. В Париже при этом кипела «призрачная политическая жизнь»: эмигрантские политики продолжали спорить о «путях России».