Тимберлейк подает на Спирс в суд за то, что растоптала репутацию певца в своих мемуарах

Дело в том, что Бритни Спирс в своих мемуарах сообщила о том, что Джастин Тимберлейк вынудил ее сделать аборт.

Певица уточнила, что ее возлюбленный, которым был тогда, заявил, что они слишком молоды для детей. На тот момент обоим селебритис было по 18 лет.

Знаменитости состояли в отношениях 4 года, а в 2002 объявили о расставании.

Исполнитель не комментировал заявления бывшей, но его стали травить в Сети, а выступления артиста стали отменять на фоне скандала.

В суд Тимберлейк пойдет, чтобы восстановить свое честное имя.