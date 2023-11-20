Комик Дэна Карви объявил об окончании карьеры в связи со смертью сына

Дэна Карви объявил в своих социальных сетях, что в связи со смертью сына приостанавливает свою артистическую деятельность.
Примечательно, что Декс Карви (покойный наследник комика) выступал у родителя на разогреве в спецвыпуске на платформе Netflix "Прямой белый мужчина".
Также молодой мужчина участвовал в картинах "Джо Дирт 2: Красивый неудачник", "Весельчак". В последнем был занят и его отец.
По сведениям журнала People, передозировка была случайной.
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