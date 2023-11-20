Рейтинг стран с самой высокой стоимостью интернета возглавила Норвегия

Сегодня невозможно представить полноценную жизнь без интернета. Такая статья расходов давно стала такой же обязательной, как плата за коммуналку, погашение налогов или покупка продуктов питания.
Сколько в разных странах стоит интернет? Это установили авторы исследования.
Как оказалось, самые дорогие услуги на интернет в государствах с высоким уровнем жизни, и этот список возглавили Скандинавия, США, Австралия. Затем идут страны Африки, Карибского бассейна, Европы.
Как уточняет Вокруг света, абоненты Бельгии и Гондураса платят за интернет почти одинаковые суммы, хотя уровень жизни там очень разный.
За стандартный безлимитный пакет менее 10 долларов в месяц отдают в Казахстане, Вьетнаме, Индии и ряде стран Восточной Европы. А в России месяц неограниченного серфинга в Сети стоит 5,6 доллара.
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