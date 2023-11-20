Кэсси и Дидди урегулировали иск о сексуальном и физическом насилии при помощи выплаты потерпевшей солидной компенсации

Юрист Шона Комбса Бен Брафман заявил, что решение об урегулировании иска не означает признания правонарушения.
По словам адвоката, Комбс рад, что они с Кэсси пришли к соглашению, которое устраивает обоих.
Примечательно, что Дидди, которому сейчас 54 года, и Кэсси состояли в отношениях в течение 10 лет, прежде чем расстались в 2018 году.
В своем иске от 16 ноября певица потребовала призвать бывшего к ответственности из-за того, что тот бил, насиловал и принуждал ее к сексу с другими мужчинами на протяжении их отношений.
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