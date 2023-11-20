Мисс Пакистан, ставшая первой участницей от страны на Мисс Вселенная, вышла в буркини во время конкурса купальников

Самой красивой девушкой в мире в 2023 году признана участница от Никарагуа, 23-летняя Шейнис Паласиос. Государство впервые побеждает на "Мисс Вселенная".

На конкурсе красоты международного масштаба было много поразительного.

Самыми интересными моментами состязания были участие модели size+, Джейн Дипики Гарретт из Непала, и участница от Пакистана Эрика Робин, выбравшая для выхода на конкурсе купальников буркини.

Буркини — купальный костюм для мусульманок, отвечающим всем требованиям шариата к одежде слабого пола.