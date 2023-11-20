На Кубани нашли труп мальчика, который был пассажиром упавшего в реку авто

Известно, что 13 ноября в станице Ханская недалеко от Майкопа автомобиль Chevrolet Niva упал в реку Белая. За рулём находился нетрезвый мужчина и четыре пассажира.

Среди пассажиров упавшей в реку машины была 16-летняя девушка, получившая серьёзные травмы. Тем не менее, пострадавшая осталась жива. 2 пассажира и пьяный водитель смогли выбраться из тонущей машины, однако внутри остался 10-летний мальчик и его 34-летняя мама.

14 ноября мать ребёнка нашли мёртвой, а 20 ноября был обнаружен труп ребёнка. Изрядно перебравший со спиртным водитель признал свою вину и ждёт решения суда.