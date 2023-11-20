Анджелина Джоли посетила мероприятие дочери Захары в колледже Спелман в компании сыновей Мэддокса и Пакса

16 ноября в колледже Спелман, где учится Захара Марли Джоли-Питт, состоялся обед в честь новых членов женского общества Альфа Каппа Альфа.

Звездная мать девушки появилась в учебном заведении не одна, а привела своих сыновей, 22-летнего Мэддокса и 19-летнего Пакса.

Фотографии с мероприятия появились в Сети.

Поклонники звезды Голливуда обрадовались, что Джоли не выглядит изможденной, что бывало не раз ранее.