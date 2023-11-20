Анджелина Джоли посетила мероприятие дочери Захары в колледже Спелман в компании сыновей Мэддокса и Пакса

16 ноября в колледже Спелман, где учится Захара Марли Джоли-Питт, состоялся обед в честь новых членов женского общества Альфа Каппа Альфа.
Звездная мать девушки появилась в учебном заведении не одна, а привела своих сыновей, 22-летнего Мэддокса и 19-летнего Пакса.
Фотографии с мероприятия появились в Сети.
Поклонники звезды Голливуда обрадовались, что Джоли не выглядит изможденной, что бывало не раз ранее.
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