Житель Могилёва осуждён на 20 лет тюрьмы за жестокое убийство друга

Резонансное происшествие случилось 18 апреля нынешнего года в деревне Голынец Могилёвской области: два приятеля устроили застолье, которое не обошлось без спиртного. Мужичины выпивали всю ночь, явно перебрав с горячительными напитками.

Ближе к утру товарищи начали ругаться, после чего 46-летний мужчина начал зверски избивать друга. Позднее пьяный могилевчанин взял нож, 7 раз ударив приятеля в область горла.

Осознав тяжесть своего поступка, преступник закопал труп друга, однако тайное всегда становится явным. На место событий приехали родственники погибшего, из-за чего злоумышленник забаррикадировался в доме и совершил харакири. Тем не менее, мужчина выжил, благодаря чему правосудие смогло его настигнуть.