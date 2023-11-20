Биологический отец официально усыновил ребенка телеведущей Айзы

Блогер Айза заявила, что ее бывшему супругу, бизнесмену Дмитрию Анохину, пришлось усыновить ее младшего ребенка официально. По словам звезды, мало кто знает об этом факте.

Мы поженились в Лас-Вегасе. А когда вернулись домой, не сумели олучить апостиль (перевод с американского на российский свидетельства о браке). Посольство США в Москве на тот момент уже не работало, и нам пришлось жениться снова. В итоге мы в один день поженились и Дима усыновил Элвиса, и мы получили свидетельство о рождении ребенка, - рассказала артистка.

Знаменитость уточнила: она по законам США по-прежнему замужем за Анохиным. Бывшие супруги официально оформили развод лишь в России.

Ранее Айза была замужем за рэпером Гуфом и родила от него в 2010 году первенца.