Россиянка облила сотрудников банка зелёнкой, выкрикивая нацистские лозунги

Накануне 27-летняя россиянка Анна наведалась в один из банков Подмосковья, где напала на сотрудников учреждения: женщина достала флакон с зелёнкой и облила ей банковских служащих.

Примечательно, что при этом Анна выкрикивала лозунги, присущие украинским националистам. Во время сего действа девушка вела себя странным образом, крайне далёким от адекватности, поскольку Анна пыталась забрать мобильные телефону у работниц банка, постоянно повторяя одни и те же фразы, восхваляющие Украину.

На место событий оперативно прибыл отряд полиции, который задержал злоумышленницу. На допросе она призналась, что в мессенджере "ВотсАпп" с ней связался неизвестный, предложив устроить подобный перформанс за деньги.