Загадочный народ хунза в Пакистане не болеет раком и славится своим долгожительством

Народ хунза – один из немногих на планете, кто не знает болезней. Он проживает в долине реки Хунза на севере Пакистана, живописную долину которой нередко называют «оазисом молодости», сообщает блогер Александр Снитовский на платформе Дзен.

Дело в том, что представители хунза (уришки, бурушаски, вершики, бурушо, кунджут) внешне напоминают европейцев. Более того, они долго не стареют, сохраняют физическую форму и ясность ума до конца жизни. А живут до 100 - 150 лет!

Как они заполучили удивительный «талант» жить долго и при этом не болеть? Это загадка.

Но известно, что в основе жизненного уклада данного народа лежат 4 правила. Его представители не едят мяса, много работают, много двигаются и столетиями не меняют ритма жизни.