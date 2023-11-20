В Орске спасатели полночи гонялись за наркоманом-канатоходцем

На улице Горького в Орске выдалась "весёлая" ночь: молодой человек в состоянии наркотического опьянения снял обувь, взобравшись на карниз здания, после чего встал на провода и пошёл по ним аки канатоходец.

Перебравший с психотропами россиянин не на шутку встревожил три полицейских наряда и спасателей, которые прибыли на место неанонсированного циркового представления с целью опустить трюкача на землю.

Наркопотребитель успешно лавировал между четырьмя зданиями по проводам, но в конечном итоге циркача смогли загнать в угол, после чего его передали сотрудникам скорой помощи.