Звезда ленты «Самая обаятельная и привлекательная» актер Владимир Носик упал и разбил голову

Несчастный случай произошел с 75-летним актером в Москве вечером 19 ноября. Примерно в 19:30 Владимир Носик упал на Васильевской улице поблизости от своего дома. Владимир Бенедиктович во время падения ударился об асфальт головой.

Скорую звезде вызвала случайная прохожая.

Я проходила мимо, и увидела, что возле магазина стоит пожилой человек. Он весь был в крови. Сказал, что упал из-за собственной неосторожности. С помощью подручных средств я оказала ему первую медпомощь и предложила вызвать скорую, - рассказала москвичка МК.

Актера доставили в больницу имени Боткина. У него открытая травма головы, сильно рассечена бровь. Врачи считают, что у артиста также сотрясение мозга.

Владимир Носик с 1995 года служит в Малом театре. Артист снялся в более чем 200 фильмах и сериалах.