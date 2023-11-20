Звезда ленты «Самая обаятельная и привлекательная» актер Владимир Носик упал и разбил голову

Несчастный случай произошел с 75-летним актером в Москве вечером 19 ноября. Примерно в 19:30 Владимир Носик упал на Васильевской улице поблизости от своего дома. Владимир Бенедиктович во время падения ударился об асфальт головой.
Скорую звезде вызвала случайная прохожая.
Я проходила мимо, и увидела, что возле магазина стоит пожилой человек. Он весь был в крови. Сказал, что упал из-за собственной неосторожности.
С помощью подручных средств я оказала ему первую медпомощь и предложила вызвать скорую, - рассказала москвичка МК.
Актера доставили в больницу имени Боткина. У него открытая травма головы, сильно рассечена бровь. Врачи считают, что у артиста также сотрясение мозга.
Владимир Носик с 1995 года служит в Малом театре. Артист снялся в более чем 200 фильмах и сериалах.
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