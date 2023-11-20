Прилучный заявил, что Муцениеце не вывезет детей за границу без его согласия

17:49 2023-11-20
Прилучный заявил, что Муцениеце не вывезет детей за границу без его согласия

Агата имеет гражданство Латвии и планирует получить паспорт этой страны для сына. Павел отметил, что на выезд ребенка за пределы России нужно его разрешение.

Актриса Агата Муцениеце недавно заявила The Voice, что хочет с детьми от Павла Прилучного Тимофеем и Мией поехать в Латвию. Звезда имеет гражданство этой страны и планирует получить паспорт и для сына, сообщает Сплетник.ру.

Но артист, как выяснилось, о планах Муцениеце ничего не знал.

Бывшая жена ко мне не обращалась с вопросами о выезде детей за границу. Насколько я знаю, Тимофей и Мия без моего согласия не смогут отправиться в Латвию.

Если, конечно, в российском законодательстве ничего не изменилось, - заявил Павел.

Агата Муцениеце публично высказывается о том, что Прилучный не помогает детям финансово. Артист на слова экс-жены не реагирует. Он также часто берет Тимофея и Мию к себе, чтобы провести время вместе.

Показать следующие комментарии
Фото
Андрей Ткачёв
20:45

Андрей Ткачёв

В Москве девушка-курьер помогла задержать мошенника, обманувшего пенсионерку

В Москве девушка-курьер помогла задержать мошенника, обманувшего пенсионерку

Работающая в службе доставки москвичка сильно помогла правоохранителям, разоблачив мошенническую схему
Андрей Ткачёв
20:35

Андрей Ткачёв

Российский священник призвал не делать аборт после изнасилования

Российский священник призвал не делать аборт после изнасилования

Иерей РПЦ Роман Колеснев уверен, что аборт после изнасилования является недопустимой практикой.
Андрей Ткачёв
20:28

Андрей Ткачёв

«Слишком спокойный» пенсионер зарезал сожителя своей дочери в Бобруйске

«Слишком спокойный» пенсионер зарезал сожителя своей дочери в Бобруйске

Ни разу ни привлекавшийся к уголовной и административной ответственности дедушка убил мужчину своей дочери.
Андрей Ткачёв
20:21

Андрей Ткачёв

В Турции мужчина стал на флаг Израиля, приставив пистолет к голове

В Турции мужчина стал на флаг Израиля, приставив пистолет к голове

Житель Турции совершил провокационный поступок в знак протеста против палестино-израильского конфликта.
Андрей Ткачёв
20:08

Андрей Ткачёв

В Астрахани произошло массовое отравление метадоном

В Астрахани произошло массовое отравление метадоном

Не менее двадцати астраханцев срочно госпитализированы с признаками отравления сильнодействующими опиатами.
Светлана Игнатьева
18:03

Светлана Игнатьева

Лобода готова выступать для россиян, но в Казахстане

Лобода готова выступать для россиян, но в Казахстане

Российская компания, для которой будет организован корпоратив, не должна находиться под санкциями.
article_image 18:43

Дмитриенко остановил свое выступление в Иркутске из-за того, что слушательнице стало плохо

Во время своего концерта Ваня Дмитриенко заметил волнение в зале, перестав петь. Он обратился к зрителям, спросив, что случилось. Оказывается, одной из фанаток артиста стало нехорошо.

article_image 18:34

Малиновская сообщила, что страдает от расстройства пищевого поведения

Ведущая ТВ и модель Маша Малиновская в эфире передачи "Звезды сошлись" поделилась откровением о том, что страдает от булимии.

article_image 18:20

Гузеева накинулась на участницу шоу «Перепой звезду!» Софию Салехову

София Салехова в эфире проекта "Перепой звезду!" исполнила трек "Девочка, танцуй" группы Artik & Asti. Лариса Гузеева не пришла в восторг от выступления артистки, о чем не забыла сообщить.