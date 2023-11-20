Прилучный заявил, что Муцениеце не вывезет детей за границу без его согласия

Актриса Агата Муцениеце недавно заявила The Voice, что хочет с детьми от Павла Прилучного Тимофеем и Мией поехать в Латвию. Звезда имеет гражданство этой страны и планирует получить паспорт и для сына, сообщает Сплетник.ру.

Но артист, как выяснилось, о планах Муцениеце ничего не знал.

Бывшая жена ко мне не обращалась с вопросами о выезде детей за границу. Насколько я знаю, Тимофей и Мия без моего согласия не смогут отправиться в Латвию. Если, конечно, в российском законодательстве ничего не изменилось, - заявил Павел.

Агата Муцениеце публично высказывается о том, что Прилучный не помогает детям финансово. Артист на слова экс-жены не реагирует. Он также часто берет Тимофея и Мию к себе, чтобы провести время вместе.