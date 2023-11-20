Лобода готова выступать для россиян, но в Казахстане

Певица Светлана Лобода опасается петь в России, но при этом согласна выступать для россиян в Казахстане на корпоративах, сообщает RT в своем Telegram-канале со ссылкой на окружение звезды.

Лобода из-за украинских законов не может петь в России. Но у нее есть схема, как заработать на российских слушателях, - говорится в сообщении.

По данным источника, договор на выступление Лободы заключают с казахстанским юрлицом. Но есть условие - российская компания, для которой будет организован корпоратив, не должна находиться под санкциями. Среди слушателей также не должно быть зрителей, которые находятся под санкциями ЕС.

После начала СВО на Украине Лобода покинула Россию. Певицу раскритиковали украинцы, а также высмеяли россияне - за сообщение в соцсетях на русском языке.