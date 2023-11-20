«Слишком спокойный» пенсионер зарезал сожителя своей дочери в Бобруйске

Страшные события развернулись в Бобруйске 8 ноября. В гости к своему 74-летнему отцу пришла дочь, приведя вместе с собой 51-летнего сожителя. Компания накрыла стол, за которым все выпивали.

Ничто не предвещало беды, поскольку гости не ссорились с пенсионером и спокойно пошли спать. Когда пара улеглась, дедушка взял нож, вошёл в комнату к дочери и зарезал её сожителя двумя точными ударами.

Сейчас мужчина задержан, а его соседи шокированно говорят, что убийца был добрым, спокойным и вежливым. Интересно, что взявшийся за нож пенсионер никогда ранее не попадал в поле зрения органов правопорядка.