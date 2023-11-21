Павел Прилучный сыграет в одном фильме с Зепюр Брутян

Актеры и супруги Зепюр Брутян и Павел Прилучный снимутся вместе в картине режиссера Сарика Андреасяна «Неприличные гости», где сыграют влюбленных, сообщает Рeopletalk.ru.

В этой ленте также заняты Владимир Сычев, Максим Лагашкин, Янина Студилина и Екатерина Стулова. Максим Лагашкин и Екатерина Стулова, к слову, тоже в реальной жизни являются супругами.

Это уморительная и одновременно трогательная и вдохновляющая история о семейных взаимоотношениях - на примере целых трех семейных пар. Счастье сниматься с женой вместе, играем пару с Зепюр даже на площадке, — заявил Прилучный.

Как напоминает издание, между Павлом и Зепюр чувства вспыхнули также на съемочной площадке. Через пару месяцев после съемок сериала «В клетке» они уже пошли в ЗАГС.