В Германии отменен концерт лидера Rammstein Тилля Линдеманна

Концерт немецкого музыканта Тилля Линдемана отменен в немецком Касселе, сообщает Газета.ру.

Шоу лидера группы Rammstein должно было пройти 18-го ноября в местном ледовом дворце. Власти города высказали свои сожаления зрителям, которые ждали этот концерт.

Немецкие СМИ уточняют, что отмена не связана с обвинениями артиста в сексуальных домогательствах или с протестами против его выступлений.

Администрация города объяснила отмену концерта недостающим разрешением на обустройство концертной площадки, которая не предназначена для таких целей.

Организаторы выступления, по данным властей, не смогли предоставить нужные документы в нужные сроки. По словам организаторов, у них есть недостающие документы, но город был не в состоянии обработать их к дате проведения концерта.