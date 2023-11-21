Россиянка рассказала, к чему так и не смогла привыкнуть за годы жизни в Турции

14:54 2023-11-21
Россиянка рассказала, к чему так и не смогла привыкнуть за годы жизни в Турции

Блогер обратила внимание, что для мужчин в этой стране создано больше условий, чем для женщин. Мужчины также активнее следят за своей внешностью.

Автор блога "Терапия эмигранта" на платформе Дзен рассказала, что живет в Турции более полутора лет, но продолжает удивляться многим вещам и явлениям в этой стране. Что россиянке кажется непривычным?

Этажность домов в Турции начинается с нулевого, а не с первого. Если прийти смотреть квартиру на первом этаже, можно увидеть подвальное помещение с окнами под потолком.

В Турции квартиры формата «дюплекс» - явление привычное. Нормальным считается также наличие бассейна либо тренажерного зала. Но, чем больше плюшек, тем выше стоимость айдата (обслуживания здания).

Как и во многих странах Европы, комнаты в турецких квартирах измеряются в формате 1+0, 1+1, 1+2, и т.д. Привычных нам однушек там тоже очень мало. При этом туалет формата «дырки в полу» до сих пор во многих арендных квартирах считается единственно возможным.

Хотя Турция - страна мусульманская, геи и лесбиянки там открыто демонстрируют свои отношения. Блогер также обратила внимание, что в этой стране мало высоких девушек. Мужчины тоже имеют невысокий рост (в среднем не выше 170-175 см).

В целом Турция - мужская страна. И для мужчин там создано больше условий, чем для женщин. Мужчины также активнее следят за своей внешностью, нежели женщины. Но в целом женщине проще найти мужчину: у сильного пола в этом плане конкуренция.

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