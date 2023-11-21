В Польше пьяная украинка попала в ДТП и покусала полицейского

32-летняя украинка за рулём автомобиля BMW в Опольском воеводстве Польши угодила в кювет, после чего на место событий прибыли полицейские. Когда правоохранители подошли к попавшей в беду женщине, она напала на одного из силовиков, покусав его.

Ошарашенные стражи порядка были вынуждены "заломать" женщину, заковав её в наручники. Впоследствии выяснилось, что попавшая в аварию дебоширка была сильно пьяна. При этом женщина заверяла присутствующих, что она больна туберкулёзом.

Примечательно, что в машине, попавшей в ДТП, присутствовал пассажир, который выбрался наружу и пытался вытолкнуть авто из кювета, но не справился с задачей, поскольку тоже перебрал со спиртным.