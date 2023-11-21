В Москве мужчина украл шубу за 230 тысяч, запихнув её в рюкзак

17:05 2023-11-21
В Москве мужчина украл шубу за 230 тысяч, запихнув её в рюкзак

Россиянин умудрился украсть дорогостоящую шубу прямо из магазина, спрятав её в неожиданном месте.

Накануне в одном из московских ТЦ появился посетитель, который не стесняясь камер пошёл на кражу: мужчина украл брендовую шубу за 230 тысяч рублей, запихнув её в компактный рюкзачок.

В распоряжении полиции появилась видеозапись, которая подтверждает, что умелец сумел уместить громоздкую шубу в маленьком ранце, после чего скрылся с места событий.

Позднее преступник был задержан, однако шубу он уже успел продать, потратив вырученные деньги до копейки. Примечательно, что ранее вор уже был судим за такие же преступления.

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