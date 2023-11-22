Русский фэнтези-сериал «Суперпозиция» на фестивале в США удостоен сразу 4 наград

Авангардный фантастический сериал, в котором присутствуют мафия, интриги, коварство, денежные соблазны, перемещения во времени и любовные треугольники среди российской аудитории особого суперажиотажа не вызвал. А на западе фильм «Суперпозиция» (компания "Вселенная кино") оценили!

На фестивале интернет-проектов Next Media Web Fest в Балтиморе русский сериал победил сразу в 4 номинациях, что уже большая редкость. «Суперпозицию» Вадима Валиуллина отметили, как лучший фантастический сериал, проект с лучшим сценарием, режиссером и актерским составом.

В Миннесоте на аналогичном Web Fest в октябре этот сериал тоже получил высокую оценку.

По сюжету ленты студент-физик Алексей (Павел Табаков) ищет отца (Константин Лавроненко), который пропал при загадочных обстоятельствах. Вскоре сын выясняет, что отец был не просто профессором квантовой механики, а открывателем Мультивселенной.

Открытие ученого также подтвердило наличие параллельных миров, где живут альтернативные версии каждого человека.