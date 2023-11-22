Роман Костомаров станцевал на протезах на дне рождения певицы Юлии Ковальчук

Юлия Ковальчук в честь своего 41-го дня рождения устроила вечеринку. Певица отметила событие в кругу семьи и звездных друзей, сообщает Космополитен.

Гости поздравляли именинницу, пели и танцевали. Посетил мероприятие и фигурист Роман Костомаров вместе с супругой Оксаной Домниной. С Юлией спортсмен дружит больше 10 лет, а познакомились они на проекте «Ледниковый период».

Когда олимпийский чемпион в течение полугода боролся с последствиями тяжелой болезньи, Ковальчук всячески его поддерживали.

На празднике у Юлии Роман обрадовал именинницу и ее гостей, в какой-то момент присоединившись к танцам. Спортсмен уверенно и гармонично двигался с ней в паре.

Костомаров буквально родился заново. Фигурист пережил с пневмонию, сепсис, два инсульта, гангрену, ампутацию конечностей. Романа спасли специалисты московской Коммунарки, где звездный пациент провел 175 дней.