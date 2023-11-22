Самая большая прачечная в мире вызывает шок у туристов Индии

10:55 2023-11-22
Самая большая прачечная в мире вызывает шок у туристов Индии

Махалакшми Дхоби Гхат в Мумбае появилась благодаря англичанам, которые нуждались в стирке мундиров и исподнего в период Ост-Индской компании.

Для большинства людей стирка одежды давно стала простым ритуалом: открыл люк стиральной машинки, забросил грязные вещи, засыпал моющее средство в лоток, нажал на кнопку - и все.

Но, как оказывается, в мире еще много мест, где стирка остаётся тяжелым ручным трудом, сообщает автор канала Trips & UrbEx на платформе Дзен.

В Индии, к примеру, для группы общин дхоби стирка стала средством заработка. Это сообщество одной из низших каст страны. Само слово «дхоби» происходит от «дхона», которое означает «мыть». К слову, в 2017-м году Верховный суд Индии признал слово «дхоби» по отношению к людям оскорбительным. 

В Мумбаи существует несколько дхоби гхат, и один из них - Махалакшми Дхоби Гхат - считается самой в мире прачечной под открытым небом. Махалакшми Дхоби Гхат в 2011 году занесен в Книгу рекордов Гиннеса - как «самое большое количество людей, стирающих одежду в одном месте».

Здесь каждый 8000 человек по 18-20 часов в день стирают, отбивают, чистят, отбеливают одежду в бетонных ваннах. Одежду сушат на верёвках, гладят угольными и электрическими утюгами, а потом развозят по разным частям города.

Дхоби Гхат в Мумбаи был основан с конца 19-го века. Эта прачечная появилась благодаря англичанам, которые нуждались в стирке мундиров и исподнего в период Ост-Индской компании. С того времени технология стирки почти не изменилась.

Бельё вручную стирают в бетонных ваннах, используют для мытья мыльный орех (ягоды мыльного дерева рода Sapindus). Как и 100 с лишним лет назад, услуга стоит копейки: 5-10 рупий за предмет одежды.

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