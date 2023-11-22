На ТВ после годовой паузы вернулся актер Дмитрий Нагиев

11:01 2023-11-22
На ТВ после годовой паузы вернулся актер Дмитрий Нагиев

Звезда снялся в сериале «Кто быстрее?». Картина выйдет на экраны в 2024-м году.

С весны прошлого года Нагиев не участвовал в российских телепроектах. Сезон шоу «Голос 60+» вместо него провела Лариса Гузеева, а основной и детский «Голоса» ведет Яна Чурикова. Дмитрий также не появился на играх российской Высшей лиги КВН, где был членом жюри.

Но, как стало известно Космополитен, 56-летний артист возвращается на телевидение. Дмитрий в четырехсерийном фильме «Кто быстрее?» сыграл роль криминального авторитета.

Сюжет разворачивается в Геленджике. Водитель внедорожника и бывший заключенный попадает в аварию. Теряя сознание, герой рассказывает о бриллиантах девяти незнакомцам. Те пускаются в погоню за сокровищами.

Сериал выйдет на СТС в 2024-м году, там также сыграли Ольга Медынич, Григорий Калинин, Анна Банщикова и другие известные актеры.

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