В Томске без объяснения причин отменили концерт музыканта Дианы Арбениной

Выступление рок-исполнительницы Дианы Арбениной, запланированное на 23-е ноября, отменено в Томске. Причины при этом не названы, сообщает Рамблер со сылкой на Telegram-канал певицы.

Концерт в Томске без объяснения причин был отменен, договор в одностороннем порядке расторгнут. Я приношу искренние извинения за обманутые надежды всей нашей публике, извиняюсь за потраченные деньги и украденные силы, - написала Арбенина.

Концерт должен был состояться в томском "Дворце зрелищ и спорта".

Ранее концерты рок-исполнительницы нынешней осенью были отменены в Йошкар-Оле и Саратове.