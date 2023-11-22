В Томске без объяснения причин отменили концерт музыканта Дианы Арбениной

Выступление рок-исполнительницы Дианы Арбениной, запланированное на 23-е ноября, отменено в Томске. Причины при этом не названы, сообщает Рамблер со сылкой на Telegram-канал певицы.
Концерт в Томске без объяснения причин был отменен, договор в одностороннем порядке расторгнут.
Я приношу искренние извинения за обманутые надежды всей нашей публике, извиняюсь за потраченные деньги и украденные силы, - написала Арбенина.
Концерт должен был состояться в томском "Дворце зрелищ и спорта".
Ранее концерты рок-исполнительницы нынешней осенью были отменены в Йошкар-Оле и Саратове.
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