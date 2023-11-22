Король Таиланда одну из любимых кормил из собачьей миски, а другую посадил в тюрьму для смертников

Люди называют Сининат «принцессой-ангелом». Король Таиланда на 2 года отправил ее в темницу. А недавно монарх Рама Десятый сделал эту 36-летнюю женщину второй королевой.

Рама Десятый (Маха Вачиралонгкорн) был женат четыре раза. В 1977-м король Таиланда сочетался браком с кузиной-принцессой Мом Луанг, однако быстро к ней охладел и завел подругу «на стороне». Ею стала актриса Ювадхида.

Но жениться на артистке не спешил. Та сначала родила ему пятерых наследников, и лишь после этого получила законный статус. Но потом вступила в адюльтер с маршалом авиации, и бежала из Таиланда вместе с детьми.

После этого монарх был без жены пару лет. Но потом влюбился в простую девушку Срирасми, но и этот брак развалился, потому что родня новой королевы увязла в коррупции.

Потом женился снова - на бывшей стюардессе Сутхиде Тиджай. Вместе с тем завел и подругу - военную медсестру Махи Сининат Вонгваджирапакди. Но вскоре фаворитка якобы за неповиновение угодила за решетку на два года.

Затем газеты внезапно сообщили, что подругу король простил и та находится возле него. Потом пошли слухи, что Сининат стала второй королевой.