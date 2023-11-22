Иван Ургант сделал эмоциональное заявление о «Вечернем Урганте»

На просторах Сети недавно появился фейковый Telegram-канал «Вечернего Урганта», где распространяется недостоверная информация, которая дискредитирует телеведущего. Возмущенный Иван Ургант в связи с этим сделал эмоциональное заявление.
У шоу „Вечерний Ургант“ Telegram-канала никогда не было. Этот канал — фейк, сотрудники программы бороться с ним начали задолго до известных событий.
В службу поддержки Telegram отправлена просьба закрыть его за распространение ложной информации.
Администрация Telegram удалила пост, а канал живет и здравствует. Кем и зачем он был создан, ума не приложу, —сказал 45-летний артист.
Некогда популярное шоу Ивана Урганта на Первом канале в эфир не выходит почти два года, напоминает СтарХит. Сам телеведущий, вопреки слухам, Россию не покидал. Иногда его можно увидеть за границей - например, в Дубае, где шоумен ведет различные мероприятия.
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