Каких женщин считали на Руси красавицами

12:33 2023-11-22
Каких женщин считали на Руси красавицами

Историки считают, что такие лавры доставались девушкам с большой грудью, правильными чертами лица и круглыми щеками.

О стандартах красоты в Древней Руси судить можно по фольклору, а также сохранившимся летописям. Историки полагают, что красавицами считали тогда девушек с большими бедрами и грудью. У них должны были быть правильные черты лица, крупные глаза и круглые щеки, сообщает Рeopletalk.ru.

«Белая лебедушка» либо «поленица удалая» - так величали красоток в сказках. Филологи Нина Шериева и Фатима Бербекова составили еще более подробное их описание:

Фольклорный и поэтический образ русской красавицы в сказках представлен так: лицо бело и румяно, русая коса до пояса, соколины очи, брови - как черна соболя, глаза как звезды, осанка лебединая, походка величава.

Из этого складывается народное представление о красоте русской женщины: она белокожа, румяна, круглолица, у нее яркие губы и голубые глаза, а также русые волосы и коса до пят.

Во времена правления царя Ивана Грозного в купеческой среде красавицами считали женщин с потемневшими зубами. Дело в том, что наличие кариеса тогда было признаком богатства.

Сахар в те времена был дорогим и дефицитным продуктом и, если девушка его могла себе позволить - значит, ее семья жила в достатке. И девушки, чтобы привлечь кавалеров, перед выходом натирали зубы углем. 

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