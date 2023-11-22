Каких женщин считали на Руси красавицами

О стандартах красоты в Древней Руси судить можно по фольклору, а также сохранившимся летописям. Историки полагают, что красавицами считали тогда девушек с большими бедрами и грудью. У них должны были быть правильные черты лица, крупные глаза и круглые щеки, сообщает Рeopletalk.ru.

«Белая лебедушка» либо «поленица удалая» - так величали красоток в сказках. Филологи Нина Шериева и Фатима Бербекова составили еще более подробное их описание:

Фольклорный и поэтический образ русской красавицы в сказках представлен так: лицо бело и румяно, русая коса до пояса, соколины очи, брови - как черна соболя, глаза как звезды, осанка лебединая, походка величава. Из этого складывается народное представление о красоте русской женщины: она белокожа, румяна, круглолица, у нее яркие губы и голубые глаза, а также русые волосы и коса до пят.

Во времена правления царя Ивана Грозного в купеческой среде красавицами считали женщин с потемневшими зубами. Дело в том, что наличие кариеса тогда было признаком богатства.

Сахар в те времена был дорогим и дефицитным продуктом и, если девушка его могла себе позволить - значит, ее семья жила в достатке. И девушки, чтобы привлечь кавалеров, перед выходом натирали зубы углем.