Какие привычки жителей Турции вгоняют россиян в ступор

13:41 2023-11-22
Какие привычки жителей Турции вгоняют россиян в ступор

Они шумно выражают свои эмоции, всегда готовы прийти на помощь и заглянуть в гости без приглашения.

Турция – страна контрастов. В этой пестроте много привлекательного и удивительного, особенно для европейского туриста. Что удивляет, а порой и вызывает улыбку у гостей Турции? Об этом рассказал автор блога "Культурология" на платформе Дзен.

Избыток эмоций

Иногда можно увидеть, как пара женщин или мужчин, остановившись на тротуаре, громко кричат друг на друга и машут руками. На самом деле они не ссорятся, как можно было заподозрить со стороны. 

Просто так добрые знакомые обсуждают цены на рынке либо перевод ребенка в новую школу и при этом просто ярко выражают свои эмоции. 

Готовы прийти на помощь

В беде турки никогда не оставят. Если вы заболели, у вас сломался холодильник либо не с кем отставить кота – турок-сосед поможет в решении проблемы. Если не сможет сделать это сам, попросит друга, брата, коллегу, но в любом случае задача будет решена.

Но есть одно "но": на второй день об этом будет знать весь квартал - даже если речь идет об интимной болезни или разводе с мужем. 

Навязчивое общение

В Турции надо быть готовым к тому, что соседи будут постоянно приходить с угощениями. Заглянув «на полчаса» рано утром, «новая подруга» может остаться на полня и будет искренне давать бесплатные советы, задавать вопросы.

А потом - ждать ответного шага: подношений в виде булочек, визитов в гости и так далее.

Любовь к кошкам и собакам

Турки любят бездомных домашних животных и любую уличную кошечку воспринимают с восторгом, кормят и гладят. В некоторых городах Турции даже установлены специальные будки с кормом для дворняг.

А вот если соседи держат питомца дома, могут нажаловаться в полицию, когда собака громко лает.

Дома чисто, на улице грязно

Турецкие женщины с утра до вечера наводят в домах чистоту. Но за дверью турецкой квартиры часто можно увидеть мусор на улицах, территория которых считается "ничейной".

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