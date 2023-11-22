Особенности Южной Кореи никогда не понять европейцам

15:05 2023-11-22
Особенности Южной Кореи никогда не понять европейцам

Их рабочий день может длиться до 12-14 часов, при этом заработков все равно не хватает на свое жилье, и взрослые дети делят квартиры с родителями.

Южная Корея – необычная страна, где сочетаются древние традиции и передовые технологии. Многие иностранцы, приехав сюда, сталкиваются с непривычными для них вещами.

В частности, корейцы очень много работают: на работе они нередко проводят в день по 12-14 часов. Работодатели ожидают от своих сотрудников полной самоотдачи, и отказ от сверхурочной работы может быть расценен, как нежелание трудиться.

При этом, несмотря на хорошие зарплаты, многие корейцы все равно до самой старости живут с родителями из-за очень высоких цен на недвижимость.

В Корее также очень популярна пластическая хирургия. Южнокорейские девушки помешаны на пластических операциях, чтобы быть похожими на знаменитых к-поп исполнителей.

Южная Корея по количеству на душу населения пластических операций занимает одно из первых мест на планете.

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